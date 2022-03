“L'Italia delle donne”, l'evento del Consiglio Regionale del Lazio per l'8 marzo

L'Italia delle donne. Quelle che hanno segnato un cambio di passo nella ricerca, nella comunicazione, nella sicurezza e nella difesa, nello sport, nella difesa dei diritti. In occasione dell'8 marzo alcune protagoniste saranno alla Pisana per la giornata che nel Consoglio regionale del Lazio sarà dedicato all'evento.

Interverranno per i saluti istituzionali Marco Vincenzi, presidente Consiglio regionale Lazio, Daniele Leodori, vicepresidente Regione Lazio. E poi sarà la volta delle protagoniste, da Maria Luisa Pellizzari, vicedirettore Generale della P.S. con funzioni vicarie, a Monica Maggioni, direttrice TG1, e Lucia Votano, dirigente di ricerca emerita dell'INFN.

«A fianco delle donne. Per davvero», la campagna contro la violenza di Differenza Donna e Acqua Rocchetta

E ancora, Ilaria Calò procuratore aggiunto DDA Roma, Cinzia Gagliardi, Generale di Brigata, Comandante Regione Carabinieri Forestale Lazio, Antonella Polimeni, rettrice La Sapienza, Maria Rita Parsi, psicologa, Presidente Fondazione Movimento Bambino, Irma Testa, medaglia di bronzo di pugilato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Pina Picierno, vicepresidente Parlamento UE, Michela Di Biase, consigliera segretaria Consiglio regionale del Lazio e Cinzia Felci, segretaria generale Consiglio regionale Lazio. L'iniziativa sarà coordinata dalla consigliera segretaria Michela Di Biase e dalla segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, Cinzia Felci.

L'intenzione è quella di raccontare l’8 marzo attraverso i racconti di donne che costituiscono modelli positivi per le nuove generazioni. L'incontro sarà aperto anche alle scuole, per «creare una rete istituzionale che permetta di realizzare progetti per la Giornata internazionale della donna ogni anno». Per questo si è pensato a un premio che consenta ai giovani studenti di sviluppare una loro idea legata all’8 marzo con una produzione multimediale (cartacea, digitale, audio o video).