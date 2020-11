Vittoria Puccini alla scoperta del Castello di Santa Severa e della cucina dell'Isola

Un’altra stella del cinema italiano alla scoperta dell’Isola e del Castello. Pochi giorni fa l’attrice Vittoria Puccini ha fatto visita a Santa Severa, ospite del noto ristorante l’Isola del Pescatore, situato a due passi dal suggestivo Castello sulla spiaggia.

Nata a Firenze trentanove anni fa, l’attrice toscana è una new entry del locale. In Tv ha ottenuto la consacrazione con la serie di successo "Elisa di Rivombrosa" nel 2003, grazie alla quale ha vinto il Telegatto come personaggio femminile dell'anno. Ha lavorato con registi del calibro di Gabriele Muccino e Paolo Genovese. Quest’ultimo era presente al tavolo con lei, insieme ad altri amici che li accompagnavano.

Nonostante l’emergenza Covid imponga le restrizioni da DPCM, il gruppetto non ha resistito all’appeal del lungomare santaseverino e alla speciale cucina di pesce del locale. «Hanno assaggiato i nostri antipasti, i crudi, gli spaghetti con le vongole e la bottarga – racconta Stefano Quartieri, uno dei proprietari del ristorante -. Vittoria ha preferito una ricciola all’acqua pazza, con la nostra insalata di campo. Persona molto elegante e riservata. È rimasta molto contenta e ha promesso che tornerà a trovarci».

