Santa Marinella, dramma della solitudie: si toglie la vita in casa

Dramma della solitudine a Santa Marinella. Un uomo si è tolto la vita impiccandosi all'interno della sua casa in una zona collinare della cittadina tirrenica. Lascia la moglie, da cui sembra fosse separato da qualche tempo, e una figlia.



Nessun dubbio che si tratti di un gesto volontario, in quanto l'uomo ha lasciato scritta una lettera nella quale ha spiegato i motivi del gesto.



Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avvisato la magistratura, la quale però non ha disposto nemmeno l'autopsia sulla salma del santamarinellese, proprio perché non sussitono dubbi sul decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA