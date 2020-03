Due nuovi treni del mattino da Civitavecchia a Roma Termini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il caos di ieri, la situazione sui treni da Civitavecchia verso la Capitale sembra essere migliorata con Trenitalia corsa comunque ai ripari aggiungendo due corse al mattino.Il sovraffollamento (in tempo di Coronavirus, peraltro) che si è creato con l’arrivo di una nave da Barcellona ha mandato in crisi il sistema con le persone accalcate all’inverosimile sul 5.58 per Roma quando al contrario è bene mantenere la distanza di sicurezza. Di conseguenza si è reso necessario correggere il tiro.Trenitalia interviene sulla vicenda facendo sapere che “ci si sta impegnando a monitorare il flusso dei passeggeri ed intervenire qualora servisse aumentare ulteriormente le corse sulla Fl5. Ci saranno due convogli in partenza da Civitavecchia: il 23651 delle 5.32, con arrivo alle 6.48 e il 23653 delle 6.39 che giunge a Termini alle 7.50”.Stamani qualche problema di calca c’è stato ancora, sempre per i rientri dalla Spagna, ma in misura nettamente minore. Il problema lo hanno anche creato i motori di ricerca che non sono aggiornati. Per questo conviene utilizzare solo Infomobilità e Infotreno. La conseguenza di ciò è stato l’accumulo su alcuni treni e il deserto su altri.“Come Osservatorio Regionale dei Trasporti – dice il presidente Andrea Ricci – sollecitiamo la Regione, Trenitalia e l’Autorità di Sistema Portuale a un maggior coordinamento affinché si sappia in anticipo se e quando arrivano le navi per potenziare il servizio”. A Ladispoli la presenza di numerosi lavoratori del settore sanitario aumenta le presenze mentre al ritorno non si segnalano disagi particolari. Va anche detto che sono stati aggiunti due bus da Montalto a Civitavecchia e le fermate a Maccarese su tre convogli da Pisa.“È necessario che le Direzioni Regionali dell’Azienda e le regioni Lazio e Toscana coordinino le operazioni di cancellazione o di rimodulazione dell’orario al fine di limitare le problematiche” conclude Ricci.