Civitavecchia e territorio, riaumentano i positivi al virus

Continua l'andamento altalenante del Covid in quest'ultimo spicchio dell'estate. Complici le vacanze, specie all'estero e in Sardegna, anche a Civitavecchia e nel comprensorio i casi di Coronavirus da metà agosto sono tornati a crescere. E oggi, dopo che ieri non si erano registrati nuovi contagi, il bollettino regionale parla di un positivo a Civitavecchia, uno a Santa Marinella e 2 a Cerveteri. In tutta la Asl Roma4, invece, 9 i casi totali di infezione: oltre ai 4 già citati, 2 ad Anguillara, 2 a Formello e uno a Sacrofano.Anche oggi, per fortuna, qualche piccola notizia positiva. A Civitavecchia è infatti guarita una persona, per cui il saldo dei malati "attivi" resta invariato: 12. Sale invece a Santa Marinella (10) e Cerveteri (14).Il tutto in attesa di possibili nuovi positivi, che potrebbero essere ufficializzati domani, visto che non sono stati ancora conteggiati nel totale i 9 soggetti risultati positivi (8 lunedì e uno ieri) ai test rapidi al Drive in di largo della Pace al porto.