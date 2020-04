Civitavecchia, chiuso un negozio di ortofrutta per violazione della quarantena

I carabinieri hanno disposto la chiusura per motivi sanitari di un negozio di ortofrutta a Civitavecchia. Il negozio è condotto da due egiziani che, come hanno accertato i militari, coabitano con il titolare, sottoposto alla quarantena preventiva per il Covid-19. I due egiziani, però, non avevano formalizzato questa circostanza all'Asl e continuavano a lavorare nel negozio. L'esercizio, perciò, è stato chiuso a seguito dell’emissione di un'ordinanza da parte del sindaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA