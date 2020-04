Ultimo aggiornamento: 10:49

Stanno bene i 4 neonati positivi ricoverati al bambin Gesù risultati positivi nel reparto di Ginecologia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. A confermarlo è stato stamani il professor Andrea Campana dell'ospedale pediatrico di Palidoro, che accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle ha effettuato una visita nel reparto civitavecchiese finito sotto i riflettori.Campana si è soffermato con medici (anche i pediatri oltre che i ginecologi), ostetrici e infermieri dell'unità per illustrare le procedure da seguire in sicurezza prima, durante e dopo il parto. Il tutto per evitare che si ripetano casi di positività tra i bebè e le neo mamme.Al San Paolo, dopo la scoperta del contagio, sono state sottoposte a tampone 16 puepere e i loro bambini. Quattro e i rispettivi piccoli sono risultati infetti. Nessuno, però, tra i bebè né tra le donne, al momento presenta sintomi preoccupanti.