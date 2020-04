© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato pubblicato questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia l’avviso pubblico per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e medicinali collegata allo stanziamento della regione Lazio di 210mila euro per l'emergenza Coronavirus.«A differenza del primo bando che si è appena concluso con la distribuzione di oltre 300 voucher - il commento dell'assessore ai Servizi sociali Alessandra Riccetti - questo avviso va incontro a una platea più ampia. I fondi regionali potranno infatti essere a disposizione anche di famiglie che ricevono un reddito, qualora questo si rivelasse insufficiente a rispondere ai bisogno di tutti i suoi componenti». Molte erano state infatti le domande inevase del primo bando (circa 200), con richiedenti già destinatari di altri sussidi o con indirizzi di residenza non coincidenti con quelli di domicilio. «Con questo secondo bando, quelle difficoltà dovrebbero essere superate», spiega Riccetti, anche se si raccomanda «la massima attenzione da parte degli utenti perché i controlli incrociati sulla veridicità di quanto dichiarato saranno a tappeto».I buoni per generi alimentari saranno di 5 euro al giorno, elevabile a 7 euro per i minori. Il buono spesa non potrà comunque superare l’importo massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare. Il buono per medicinali potrà essere erogato fino a un massimo di 100 euro al mese per nucleo familiare su spese documentabili. La durata dell'erogazione sarà determinata dalla disponibilità dei fondi (che ammonta a 209.263,21 euro).Il bando resta aperto fino alle ore 12 del 30 aprile.Modulo disponibile al link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_001.