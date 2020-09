Civitavecchia, fuma spinello sulla porta della sua edicola: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse era un momento di scarso lavoro, fatto sta che un edicolante è stato denunciato dai carabinieri perché sorpreso a fumare uno spinello sulla porta della sua attività.E' accaduto a Civitavecchia, protagonista un 29enne, titolare appunto di un'edicola. Il giornalaio, quando i carabinieri sono passati, stava tranquillamente fumando uno spinello. A quel punto i militari hanno deciso di controllare l'edicola dove hanno trovato alcuni grammi di hashish. Le verifiche sono state poi estese all'abitazione del giornalaio e nel frigo hanno rinvenuto altro hashish, una bilancina di precisione e sul tetto una decina di piante di marijuana in piena crescita. Inevitabile per il 29enne la denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri sera, inoltre, i carabinieri hanno multato tre esercizi commerciali gestiti da cittadini del Bangladesh, sorpresi a vendere alcolici di notte, nonostante un'ordinanza emessa dal sindaco Ernesto Tedesco lo vieti.