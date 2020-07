Civitavecchia, anziano trovato morto in casa: aperta un'indagine

Anziano trovato morto in casa al Casaletto Rosso. Il fatto è avvenuto oggi, intorno alle 12.10. A trovare il corpo senza vita dell’uomo sono stati i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti in via dei Ligustri al civico 24.

L’uomo, un settantaquattrenne di nazionalità austriaca e residente presso l’abitazione della zona alta di San Gordiano, non rispondeva alle continue chiamate di alcuni conoscenti, i quali preoccupati, hanno allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i pompieri hanno forzato una finestra e sono entrati in casa, scorgendo il corpo esanime dell’uomo sul pavimento. I pompieri hanno poi agevolato l’ingresso in casa di alcuni agenti di Polizia di Stato e del medico del 118, che nel frattempo era giunto sul posto e che confermava il decesso dell’uomo.

Indagini in corso a cura del Commissariato di Civitavecchia, affidate alla polizia scientifica.