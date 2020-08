Artena ricorda oggi Osvaldo Romolo, ucciso dal Covid a 59 anni: un ulivo alle Macere e una raccolta di fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Artena ricorda oggi uno dei suoi cittadini più amati, il fornaio Osvaldo Romolo, ucciso a 59 anni dal Covid il 3 aprile scorso, marito di Adele e papà di Alessandro, Michele, Agnese e Virginia, dai 6 agli 11 anni, tutti tesserati dell'Artena Rugby. Oggi alle 19.30 nell'impianto sportivo Le Macere i familiari, gli amici, gli atleti e i dirigenti del club pianteranno un ulivo per testimoniare l'amore e la passione che Osvaldo metteva in ogni cosa che faceva, a cominciare dal pane quotidiano.Parteciperà, su iniziativa di Corrado Mattoccia, presidente del Museo del Rugby che ha sede ad Artena, anche l'azzurro Maxime Mbandà, nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per il suo impegno in questi mesi come volontario sulle ambulanze della Croce gialla di Parma.Per sostenere la famiglia è stata avviata una raccolta di fondi. Poste Pay di Adele Di Cori, Iban: IT53V0760105138284722084727