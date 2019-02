Topo grasso resta incastrato nel tombino: vigili del fuoco, allertati dagli animalisti, lo salvano

Esiste "Gas gas", il topino di Cenerentola del cartone animato della Disney, quello così in carne che la sua maglietta arrivava a metà pancia. Vive in Germania ed è stato salvato perché rimasto incastrato in un tombino. Sembrava una scena da cartone animato quella vissuta nella città di Bensheim e solo i vigili del fuoco, allertati da un'associazione animalista, sono riusciti a salvarlo. Aveva mangiato troppo (approfittando dell’inverno e delle leccornie che aveva trovato in giro) e così aveva un po' troppi centimetri sul girovita.

In una delle immagini, poi diventate virali sul web, si vede l’animaletto abbastanza paffuto mentre con le zampette di fuori fa strane smorfie come a voler gridare “aiuto”. Il problema è stato proprio il grasso che aveva accumulato sui fianchi: troppa ciccia, ormai, non lo faceva più passare tra gli interstizi del tombino di metallo. Chissà quante volte in passato era riuscito nell'impresa e invece, questa volta, si è trovato con metà corpo fuori e metà corpo dentro. L’operazione di salvataggio (durata 25 minuti) è stata condotta dai vigili del fuoco volontari di Auerbach e da una squadra di soccorso per animali. Otto sono state le persone a cui deve dire grazie.



