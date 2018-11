Gli prelevano il seme, ma rinoceronte nero 28enne muore: la specie è a rischio estinzione

Black rhinoceros dies at French zoo following operation to extract its semen https://t.co/szHNkKYLp2 — Daily Mail Online (@MailOnline) 2 novembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè morto dopo un prelievo di seme finalizzato a fecondare un esemplare femmina della specie, considerata a serio rischio estinzione. È successo allo zoo "de Due" nella città di Doue-la-Fontaine, nella Francia centro-occidentale., un rinoceronte nero di 28 anni, ha accusato un trauma nervoso nel sonno che ne ha inibito le capacità motorie e ha messo sotto sforzo il suo cuore, portandolo alla morte. I veterinari non sono riusciti a salvare l'animale, ma assicurano che quella dell'estrazione del seme è una procedura che viene eseguita regolarmente sulle specie a rischio.Tisa, l'esemplare femmina di rinoceronte, accoppiandosi con Kata-Kata aveva dato alla luce un cucciolo nel 2017, che però è morto pochi minuti dopo il parto. La speranza dei veterinari dello zoo ora è che il seme prelevato dal maschio possa servire per fecondare nuovamente Tisa. Kata-Kata, che è stato la star dello zoo per oltre 14 anni, ora sarà esposto in un museo di scienze naturali a Bordeaux. La specie del rinoceronte nero è considerata a rischio critico d'estinzione e, in natura, se ne trovano ormai soltanto poche migliaia in Africa.