La Colombia sterilizza gli ippopotami di Pablo Escobar

Venerdì 3 Novembre 2023, 07:24

Il governo colombiano, guidato dalla ministra dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, Susana Muhamad, ha avviato il piano di sterilizzazione per gli ippopotami di proprietà dell'ex narcotrafficante di Pablo Escobar. La prossima settimana inizierà la fase di sterilizzazione, conforme al Piano Nazionale di Gestione e Controllo, con l'obiettivo di sterilizzare 20 ippopotami entro l'anno, con un investimento di oltre 808 milioni di pesos (equivalenti a circa 186 mila euro). Il governo mira a sterilizzare poi 40 ippopotami all'anno. Oltre alla sterilizzazione, il ministero sta anche considerando altre misure come trasferimenti e eutanasia etica. Inoltre, sono in corso comunicazioni con le autorità di Messico, India e Filippine per valutare la possibilità di inviare 60 ippopotami in India.