Muore dopo essere stato morso dal suo mostro di Gila

Mercoledì 21 Febbraio 2024, 10:07

Un uomo in Colorado è morto dopo essere stato morso dal suo animale domestico, un mostro di Gila, in quello che potrebbe essere un raro caso di morte causata dal veleno di uno di questi "lucertoloni" del deserto. Christopher Ward, 34 anni, è stato portato in ospedale subito dopo essere stato morso da uno dei suoi due rettili il 12 febbraio scorso. Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto venerdì. La sua compagna ha poi consegnato alle autorità i due mostri di Gila.