«Ho trovato il mostro del Garda», Jeremy Wade di River Monster svela il mistero di Bennie

Un pesce lungo oltre 10 metri, del peso di centinaia di chili, simile a un serpente marino. Vivrebbe nelle grotte nel lago di Garda, protetto dagli abissi. E così un anno fa la Bbc è volata in Italia per dare la caccia al mostro, assieme al celebre Jeremy Wade di "River Monsters", la trasmissione che dà la caccia alle specie più terrificanti che popolano laghi e fiumi nel mondo.

E a sentire Wade che dice «Crediamo di aver trovato il mostro del Garda», la leggenda avrebbe la prima testimonianza eccellente, che sarà svelata solo in trasmissione. Tanto che il mitico Jeremy Wade sulla pagina Facebook ufficiale di ''River Monsters'' oggi ''Dark Waters'', ha annunciato l'avvistamento, spiegando pure di essere riuscito a catturare un pesce siluro di oltre 120 chili.

Il ''cacciatore di mostri'' più famoso della tivù, quindi, non ha trovato il "big fish", ma è riuscito a pescare un 'pesce gigante, come il siluro in questione. I video pubblicati sulla pagina Facebook della nuova trasmissione sono degli estratti di quello che si vedrà sul piccolo schermo.

Wade era partito lo scorso ottobre con la sua troupe per ricostruire la leggenda del mostro del Garda. Il cacciatore è sceso nelle acque del lago a caccia del mostro. Ma nulla. Poi ha ripiegato sulla pesca del pesce siluro, il pesce gatto gigante che si trova sul Po. E proprio prima di arrivare sul Garda, è stato cinque giorni sul fiume Po, dove ha pescato proprio un grosso pesce siluro, una sorta di allenamento in vista della cattura del "mostro dei mostri". Che però non si è fatto acchiappare.

