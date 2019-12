Morta Fausta, il rinoceronte nero più vecchio del mondo

Aveva 57 anni ed era uno splendido esemplare di rinoceronte nero. Fausta, questo il nome singolare con il quale era conosciuta dagli studiosi di tutto il mondo, è morta di vecchiaia la sera del 27 dicembre, in Tanzania. La sua lunghissima storia era iniziata nel lontano 1965 quando era stata avvistata per la prima volta, nell'area naturale protetta di Ngorongoro, territorio sterminato della Tanzania noto per il gigantesco cratere del vulcano omonimo.

Giovanissima, allora doveva avere non più di tre anni, Fausta aveva vissuto gran parte della sua vita allo stato brado. Un record, se si pensa agli innumerevoli pericoli rappresentati dai bracconieri di rinoceronti alla ricerca del preziosissimo corno. Così, divenuta adulta, Fausta aveva continuato la sua vita nel territorio dove era nata senza grossi problemi. Soltanto negli ultimi tre anni, vista l'età ormai avanzata, la direzione della Ngorongoro Conservation Area Authority, l'ente che si occupa della tutela della fauna selvatica dell'area naturale protetta, aveva provveduto a ricoverarla in un santuario dedicato dove avrebbe potuto continuare a vivere tranquilla.

"Diversi predatori, tra i quali le iene, avevano cominciato ad attaccarla, ha precisato la Dott,ssa Freddy Manongi dell'ente di tutela. Così, nel 2016, abbiamo deciso di prelevarla dalla natura per preservarla". L'età raggiunta da Fausta, ha lasciato sbalorditi. I rinoceronti infatti, allo stato selvatico, possono arrivare a raggiungere un'età compresa tra i 38 e i 43 anni. Cinquanta, se in cattività. Anche per questo, Fausta, il rinoceronte nero, sarà ricordata per sempre.

