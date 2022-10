Impollinèmesi, l'apicoltrice Martina Bigi: «Le api sono in pericolo»

Mercoledì 19 Ottobre 2022, 09:11

Un nuovo progetto di sensibilizzazione nel segno della sostenibilità. Questo e molto altro è Impollinèmesi, primo eco-murales multimediale d’Italia. A firmarlo è Zed1, e ad arricchirlo sono le opere plastiche della scultrice Silvia Scaringella. L’artista del suono Alessio Mosti ha invece trasformato il suono delle api in vera e propria colonna sonora dell’opera. Impollinèmesi è nato in Toscana, a Carrara, sulla Scalinata Monterosso, il 14 ottobre 2022. Un incontro tra tecnologia, ambiente e arte urbana, scultorea e musicale. Il progetto è nato dall’associazione di promozione sociale A.p.s. Oltre, con la collaborazione e la curatela della no profit Yourban2030. In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara, con il patrocinio del Comune di Carrara. E grazie al sostegno della Fondazione Marmo e alla consulenza scientifica dell’apicoltrice Martina Bigi. Foto: Yourban 2030 via HF4 Video: Via HF4

