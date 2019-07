Gatto coraggioso sfida cobra e lo scaccia dalla casa Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gatto coraggioso cerca di scacciare un piccolo cobra che si trovava davanti al portone della casa del suo padrone. Così prima inizia a dargli zampate e poi lo prende in bocca per portarlo via. L'episodio, rilanciato dall'agenzia internazionale Upi , è avvenuto nel Sud dell'India. Il video del prode micio è diventato virale sulla rete.Per qualche momento il gatto si è divertito colpendolo con le zampe, mentre il serpente a tratti cercava di attaccarlo e di scappar via. Poi, da lì a poco, il felino è riuscito a renderlo inoffensivo prendendolo con un morso. Ancora in giro, però, poteva trasformarsi in un pericolo per chi viveva nei paraggi, così a catturare il rettile ci ha pensato un cacciatore di serpenti professionista."Ho sempre saputo che il mio gatto era divertente e intelligente ma solo ora siamo venuti a sapere che è coraggioso", commenta Arun Chandru, proprietario del gatto.