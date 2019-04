Gatti sterminati in Australia, l'ira degli animalisti: «Stop alle salsicce avvelenate»

Continua la polemica sulle ultime dichiarazioni dell’Australia sul fatto che voglia sbarazzarsi di due milioni di gatti entro il 2020. In campo sono scesi associazioni animaliste, ma anche esperti che tentano una trattativa con le istituzioni locali. Intanto le salsicce avvelenate vengono trasportate e lanciate con aerei nella boscaglia per uccidere i gatti selvatici. Direct Action Everywhere (DXE) ha criticato il governo per non aver usato metodi alternativi «come la sterilizzazione». «I gatti uccidono 377 milioni di uccelli e 649 milioni di rettili all’anno, il che rende il suolo meno fertile e produttivo», ripetono le autorità.

Insomma un botta e risposta che non tende a diminuire, anzi i toni sono sempre più caldi. Intanto secondo un rapporto del New York Times «il veleno viene aggiunto alle salsicce a base di carne di canguro, grasso di pollo e a un mix di erbe e spezie». Molti animali nativi della zona, infatti, sono immuni al veleno che si trova in alcune piante. La strategia per le specie minacciate dal governo mira a utilizzare “best practice feral cat action” su due milioni di ettari e azioni considerate standard per altri gatti su altri 10 milioni di ettari. «Vogliono anche eliminare i felini da cinque isole, probabilmente hanno altri interessi», tuona uno degli animalisti su facebook.



Sempre sui social Wayne Hsiung co-fondatore e organizzatore della rete per i diritti degliDirect Action Everywhere ha detto che è «inquietante» il fatto che il governo stia uccidendo i gatti poiché «gli umani sono di gran lunga la specie più invasiva». «Non sono stati compiuti sforzi significativi per ridurre l’impatto dei gatti sulla fauna selvatica utilizzando mezzi non violenti». E ha suggerito: «Un programma di sterilizzazione di massa o sanzioni più severe chi abbandonano i loro gatti». Hsuing poi attacca: «Il governo ha basato la sua politica violenta e orribile sulla ricerca speculativa». Il professore di Biologia presso l’Università, ha scritto che la predazione daha provocato l’estinzione di mammiferi terrestri australiani. «Da quando l’Australia è stata colonizzata - ha spiegato - abbiamo perso 34 specie di mammiferi, inclusi tipi di bandicoot, wallaby, animali deliziosi». Sempre secondo gli esperti i gatti selvatici in Australia uccidono quattro volte di più le lucertole dei gatti americani.