Le immagini sono tremende. Così come quelle urla di dolore lanciate dal povero elefante prima di morire che risuonano nella notte prima di scomparire nella foresta. Siamo in un villaggio del distretto di Nilgiris nel Tamil Nadu, nell'India Meridionale. Lì, da qualche tempo, si aggira un elefante. E' un animale tranquillo di quasi cinquant'anni e chissà per quale bizzarro motivo, ogni tanto, soprattutto di notte, si intrufola lungo quelle strade deserte. Non fa danni. Stando alle testimonianze rilasciate all'Indian Times da alcuni residenti, le sue passeggiate solitarie non hanno mai arrecato fastidi nemmeno alle persone. Poi, improvvisamente, qualcosa cambia. Nel novembre scorso, infatti, l'elefante viene avvistato dai forestali. E' nella macchia e sembra ferito. Poi, nelle settimane successive, quelle ferite che sembravano infette, sembrano migliorare. Qualcuno, è chiaro, sta cercando di curarlo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Barbaric act in Nilgiris, Tamilnadu. An elephant was attacked with a burning tyre, in a private resort, killing the animal. Hope the guilty are punished for this inhumane act of violence. <a href="https://twitter.com/hashtag/WA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EveryLifeMatters?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EveryLifeMatters</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SaveWildlife?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SaveWildlife</a> <a href="https://t.co/iLJn2yxgdq">pic.twitter.com/iLJn2yxgdq</a></p>— Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) <a href="https://twitter.com/PraveenIFShere/status/1352614252738056193?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

L'incendio

Nel frattempo, le visite dell'elefante nel villaggio, ricominciano. Fino a quando non succede qualcosa che ha dell'incredibile. Sì perchè, evidentemente, c'è qualcuno al quale quelle passeggiate, proprio non vanno giù. Così, durante l'ultima visita dell'elefante nel villaggio, quel qualcuno approfitta del buio per incendiare un pneumatico e lanciarglielo addosso. La gomma colpisce il pachiderma sulla testa e, sciolta dalle fiamme, vi rimane appiccicata come una terribile torcia che non finisce mai. Il resto sono fiamme, che bruciano la testa e le orecchie del pachiderma e grida. Le grida di dolore lanciate dall'animale terrorizzato che tenta di fuggire da quell'inferno. Stavolta, però, le terribili ferite provocate dalla gomma in fiamme si riveleranno ben più gravi delle altre e per il povero animale, nonostante i soccorsi, non ci sarà nulla da fare se non vederlo morire. Dopo la pubblicazione delle immagini, diffuse dai forestali poche ore fa, sono stati resi noti gli arresti di due dei tre responsabili dell'assurdo attacco all'elefante che non aveva fatto mai del male a nessuno.

