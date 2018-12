Delfino spiaggiato ad Anzio: corsa contro il tempo per salvarlo

È in corso il salvataggio di un delfino che si è spiaggiato in località Lido dei Pini, nei pressi di Anzio, di fronte allo stabilimento balneare Galapagos. L'esemplare era stato avvistato stamattina intorno alle 10 da un passante che ha avvisato la Capitaneria di Porto di Anzio che si è recata immediatamente sul posto con personale e attrezzature per facilitare il sostentamento del delfino in acqua.



Come evidenziato dalle immagini, girate in questi minuti dalla dottoressa Valentina Braccia di Creature del Mare Onlus, l'animale, un delfino adulto, è assistito dal personale specializzato mentre si sta cercando una vasca che possa accoglierlo. A una prima analisi, il delfino non mostra segni particolari di ferite o traumi né di una qualsiasi ostruzione. Inutili, finora, i tentativi di fargli riprendere il largo. L'animale, è tornato sempre verso la spiaggia.



Il salvataggio, che ormai sta diventando una vera e propria corsa contro il tempo, prosegue. La biologa Valentina Braccia, da diverse ore sul posto, ha sottolineato come questo di oggi, sia lo stesso punto dove, settimane fa, fu registrato un altro spiaggiamento. Allora, il delfino, fu trovato quando ormai era senza vita. La speranza di tutti, è che stavolta, le cose possano andare diversamente.

