Mick, coniglio da record, ha 16 anni: è il più anziano al mondo

Il coniglio più anziano del mondo ha 16 anni e vive a Chicago Il coniglio più anziano del mondo ha recentemente spento 16 candeline che gli valgono anche un Guinness world record. Mick, questo il suo nome, ha posato insieme al riconoscimento con un simpatico cappello realizzato per l'occasione dalla sua proprietaria, Liz Rench. Liz ha incontrato Mick mentre faceva volontariato in un rifugio per animali e ora vivono insieme in una casa a Chicago. "Non è solo il coniglio più anziano che abbia mai incontrato, ma è anche uno dei più dolci - Riferisce Liz -. Nonostante gli acciacchi derivanti dall'età ha sempre avuto un atteggiamento positivo e non credo si arrenderà presto".



Quando a Liz è stato chiesto un consiglio da dare ai proprietari di animali domestici anziani, ha sottolineato l'importanza di tenere l'animale in un ambiente sano, felice e di tenere sotto controllo la salute andando spesso dal veterinario. "Cerco di essere sempre in sintonia con Mick e di accudirlo nel migliore dei modi. Le cure veterinarie sono sempre più avanzate e queste consentono all'animale di vivere più a lungo" Mick ha ancora molta strada da fare per raggiungere il coniglio più anziano di sempre, Flopsy, che ha vissuto fino alla veneranda età di 19 anni. "Ha sempre un atteggiamento positivo e ogni giorno mi mostra la sua voglia di vivere - afferma Liz - ed io lo aiuto come meglio posso. Prendersi cura di lui richiede molto impegno sia temporale che economico, ma lo faccio con estrema felicità".

© RIPRODUZIONE RISERVATA