Cane al guinzaglio: meglio il collare o la pettorina?

Sabato 21 Ottobre 2023, 14:37

L'eterno dubbio per il nostro amato cane: guinzaglio attaccato al collare o alla pettorina? Il dibattito tra l'uso del collare e della pettorina per le passeggiate è sempre stato acceso. Da un punto di vista fisiologico, il collo del cane è una zona delicata ricca di terminazioni nervose e ghiandole. L'uso del collare, che concentra pressione su questa area, può quindi sollecitare organi come la laringe, la tiroide e la trachea, causando potenziali danni. Uno studio condotto da ricercatori della Trent University e della University of Nottingham, riporta "La Clinica Veterinaria.it", ha dimostrato che la pressione esercitata su un collare durante una passeggiata può superare i limiti di sicurezza per il collo dei cani. Altri studi hanno evidenziato problemi alla schiena e al collo nei cani che vengono trattenuti o strattonati con il collare. La pettorina ad H, al contrario, offre un approccio più rispettoso nei confronti del benessere fisico e mentale del cane. Non richiede coercizioni o manipolazioni scomode e permette al cane di muoversi liberamente, creando uno stato di relax che influisce positivamente sulla sua relazione con l'umano e la sua percezione del mondo esterno.