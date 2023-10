Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 12:41

Il 31 ottobre sarà una data da segnare in rosso nel calendario di tutti gli amanti dei gatti: esce in libreria Come farsi addomesticare dal proprio gatto. Grazie alla saggezza di Mimas e Rea e ai preziosi consigli di Andrea Mancino, il mondo felino verrà svelato in modo straordinario. Finalmente, potrai diventare l’umano da compagnia che il tuo gatto merita. Affronta una vasta gamma di domande che ogni amante dei gatti si è posto almeno una volta. Come possiamo decifrare i segnali che i nostri amici felini ci inviano? Come possiamo proteggere i nostri mobili dalle loro affilate unghie? Come possiamo sopravvivere al tentativo di far loro un bagno? E come possiamo abituarli a uscire in sicurezza? Foto: Ufficio Stampa DeAgostini - Shutterstock; Musica: Korben



