Muta dei canarini: come gestire lo stress del pet durante il cambio del piumaggio

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:49

I canarini, noti per il loro canto melodioso e i vivaci colori, attraversano un processo cruciale ma spesso poco conosciuto: la muta. Durante la muta, le penne vecchie vengono sostituite da penne nuove, un processo naturale che richiede attenzioni speciali. La muta nei canarini inizia generalmente intorno alle 6-12 settimane di età e può ripetersi più volte all'anno. La sua frequenza può variare da un individuo all'altro ed è influenzata da fattori come la stagione e le condizioni ambientali. Di solito, la muta principale avviene una o due volte all'anno, ma possono verificarsi mute parziali in altre fasi. Per aiutare i canarini a superare la muta in modo agevole, ecco alcune pratiche consigliate: dall'alimentazione a base di vitamine e proteine, alla temperatura domestica ai bagni più frequenti. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



PERCHÉ IL GATTO PERDE TANTO PELO IN AUTUNNO: COSA SAPERE SULLA MUTA DEL MICIO