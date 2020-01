Capra con la faccia umana, il proprietario (indiano) la venera come «avatar di Dio»

Una capra mutante viene venerata come un Dio dopo essere nata con un volto umano dall’aspetto inquietante. Immagini e filmati dello strano animale sono diventati rapidamente virali dopo essere stati pubblicati sui social media in Rajasthan, India. All’inizio, la strana capretta ha lasciato gli abitanti del villaggio a Nimodia sconcertati dal fatto che il suo volto la fa sembrare «un vecchio burbero». Tuttavia, ora dicono che la creatura dall’aspetto curioso è “venerata come un avatar di Dio”. Il proprietario, Mukeshji Prajapap, del villaggio di Nimodia, ha svelato per la prima volta il video del curioso animale.

In India è comune che gli animali mutanti attirino l’attenzione in quanto molti li considerano un segno di Dio. Gli esperti hanno suggerito che l’animale soffra di un raro difetto congenito noto come “ciclopia”, in cui i geni, che in circostanze normali creano una simmetria facciale, falliscono. Recentemente una mucca mutante nata nel distretto di Bardhaman nel Bengala Occidentale, è stata adorata dalla gente del posto fino a quando, purtroppo, non è morta a soli quattro mesi.



Un maialino mutante che sembrava uno scimpanzé è nato a Cuba con un occhio in mezzo alla fronte. Un altro maialino deforme è nato in Cina senza peli e un “tronco di elefante”. Nel 2017, una capretta è nata con un unico enorme occhio in India. In un altra occasione sempre per una capretta è nata con un solo orecchio, i veterinari temevano che sarebbe morta in pochi giorni, ma ha sfidato le aspettative, ed è sopravvissuta.



