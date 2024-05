Gertrude depone a 70 anni il primo uovo, la storia del fenicottero "sfortunato in amore"

Lunedì 27 Maggio 2024, 11:51

Gertrude, un fenicottero di 70 anni della riserva naturale di Pensthorpe nel Norfolk, ha deposto il suo primo uovo. Questo evento eccezionale, ripreso dai media di tutto il mondo, è stato accolto con stupore dagli esperti. Considerando che i fenicotteri vivono solitamente fino a circa 40 anni, la storia ha attirato l'attenzione dei ricercatori. Gertrude, descritta come "sfortunata in amore" dagli specialisti della riserva naturale inglese, ha finalmente trovato un compagno di 37 anni di nome Gil. Nonostante non abbia mai covato prima, Gertrude dimostra un forte istinto materno e un atteggiamento protettivo verso i piccoli della colonia. Sebbene l'uovo possa non schiudersi, la storia di Gertrude rimane una fonte di ispirazione e sottolinea l'importanza del benessere animale e il ruolo delle riserve naturali nel fornire un ambiente sicuro per gli animali.