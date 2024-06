Il tir con il cagnolino in cabina di guida, le strane sbandate e il carico droga da 67 kg: fermato al Brennero

TRENTO - Un maxisequestro di droga è stato effettuato dalla Polizia Stradale di Trento, che ha fermato ieri un camion con targa greca che trasportava oltre 67 kg di cocaina. Il mezzo, che sbandava in continuazione, ha insospettito una pattuglia in servizio lungo l'Autostrada del Brennero, che ha intimato l'Alt per un controllo all'altezza del casello di Trento nord. Alla guida del mezzo c'era un 46enne di nazionalità greca, che era distratto dalla presenza nella cabina di guida di un cagnolino.

Droga a Roma, la Capitale invasa dalla cocaina: in 4 mesi record di sequestri. Così la Finanza blocca i carichi

Il controllo della patente e dei documenti di trasporto ha consentito poi di stabilire che il camion proveniva dall'Olanda. Quando gli agenti hanno chiesto di poter verificare il carico, l'uomo ha tuttavia iniziato a innervosirsi. Gi agenti hanno così chiesto l'intervento di due unità cinofile della Guardia di finanza di Trento, che hanno individuato un vano segreto, nascosto da una paratia, dove erano contenuti 60 panetti avvolti in nastro da pacchi, per un totale di oltre 67 chilogrammi di cocaina. Il conducente è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.