Cani, gatti, polli e uccisi segregati in casa. La polizia: «Degrado e troppa ammoniaca». Arrestata una donna

Una donna di Frostproof, in Florida, è stata arrestata per crudeltà e abbandono di animali dopo che 164 uccelli, 142 gatti e tre cani sono stati sequestrati dalla sua proprietà dalla polizia: i livelli di ammoniaca all'interno della casa «erano letali». L'ufficio dello sceriffo della contea di Polk ha dichiarato in un comunicato stampa che un agente è stato inviato nella casa il 21 dicembre per condurre un controllo sanitario su una donna di 75 anni che, secondo quanto riferito, viveva in una possibile «situazione di degrado» con gatti all'interno della casa.

Animali segregati in casa, donna arrestata

Il vicesceriffo è entrato per la prima volta in un portico chiuso dove ha visto diverse gabbie metalliche con circa 75 polli, pavoni e anatre, alcuni dei quali sembravano malnutriti e malati.

Coppia vende casa e spende 1,5 milioni per trasferirsi sulla nave da crociera: «Non abbiamo figli, viaggeremo fino alla fine»

Mentre erano lì, i membri del Polk County Fire and Rescue hanno raccolto campioni di aria per valutare la presenza di ammoniaca, che presumibilmente misurava tra 70 e 100 parti per milione (ppm.) La donna è stata arrestata con cinque capi d'accusa di crudeltà sugli animali, 304 capi d'accusa di abbandono di animali: ora è nella prigione della contea di Polk.