Roma, cagnolino gettato in un sacco della spazzatura: Spillo è vivo per miracolo, ora cerca un padrone

Un cagnolino di circa 10 anni è stato ritrovato venerdì scorso in un sacco dell'immondizia nel quartiere San Basilio di Roma. Il povero animale, ribattezzato Spillo, era stato gettato come un rifiuto qualsiasi, in un sacco giallo, insieme a carte sporche e resti di cibo. Il destino ha però voluto che un passante, sentendo abbaiare all'interno del cassonetto, sia intervenuto salvando la vita del cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato l'animale al canile sanitario della Muratella.

Spillo ora è nelle mani dell'associazione "Animalisti Italiani". Il cagnolino sta bene, pesa 4,9 chili e, nonostante l'età e il trauma subito, è ancora vispo e affettuoso. Una volontaria dell'associazione si sta prendendo cura di lui, ma Spillo è in cerca di un padrone che possa adottarlo. La ragazza l'ha definito in un post su Facebook «bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti». I carabinieri intanto stanno indagando per risalire all'identità di chi ha compiuto il crudele gesto nei confronti del povero animale.

