Gli strani passi di Jary: il cane poliziotto con gli stivali da neve

In un video della polizia del South Dakota, Jary il cane poliziotto fa i suoi primi passi dopo essere stato equipaggiato con gli stivali da neve (rigorosamente di gomma). Ma accade qualcosa di strano... Dopo averglieli fatti indossare, Jary sembra essersi dimenticato come poter camminare. I movimenti non sono coordinati «tanto da sembrare comico», ironizzano i suoi addestratori. Ilè ormai diventato virale, e Jary è una star del web. Nel filmato il cane poliziotto continua a cercare di fare un passo alla volta, ma con quegli strani scarponcini sulle zampe inizia a saltellare in modo curioso. E così gli agenti (e colleghi) cercano di distrarlo con un giocattolo, ma nulla da fare. A Jary gli stivali proprio non gli piacciono, e così inizia a saltellare su due gambe come per tentare di levarseli.Il dipartimento di polizia diha pubblicato il video su Facebook e ha scritto: «Fa freddo là fuori, il che significa assicurarsi che tutti i nostri ufficiali siano attrezzati per questo clima; anche quelli pelosi! Sembra che per i nuovi scarponi da neve di K9 Jary ci vorrà un po’ di tempo... dovrà abituarsi». Il video ha ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni sui social media nel giro di poco tempo. Anche i bambini amano Jary. Un utente di Facebook ha raccontato: «Li ho messi anche io al mio Alano. Sì. Sembrava un’alta alce scoordinata a passo veloce. Non ho mai riso così tanto nella mia vita». Un altro ha scritto: «Se fossi un sospettato in fuga da k9 Jary verrei catturato immediatamente. Non smetterei di ridere mentre mi viene a prendere con quel modo di camminare e correre...». E c’è chi con ironia ha aggiunto: «Ecco come cammino io sui tacchi alti». Insomma tutti pazzi per Jary.