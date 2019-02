Tinge il suo cane di rosso, l'animale perde un orecchio per reazione allergica

Voleva che il suo cane volpino avesse le orecchie e la coda rosse e così gliele le ha tinte come fosse un peluche. A causa di una reazione allergica, però, il cucciolo ha finito per perdere un orecchio. Una storia incredibile che arriva dalla Thailandia, documentata foto per foto su facebook e rimbalzata presto da una parte all'altra del mondo.



La proprietaria del cane, appenna effettuata la tinta, si è accorta che le orecchie del suo cucciolo non stavano più dritte e ha chiesto aiuto sul social. L'animale ha presto iniziato a grattarsi dappertutto, «le orecchie sono diventate bollenti», ha scritto la ragazza. Poi l'esito drammatico. L'orecchio sinistro si è staccato probabilmente a causa di una reazione allergica ai componenti chimici della tintura.

La vicenda ha scatenato aspre polemiche e la padrona è finita sotto attacco sui social. Lei stessa si è detta pentita: «La colpa è mia, non avrei dovuto tingerlo», ha ammesso. Tingere il pelo del proprio animale domestico, purtroppo, è una tendenza sempre più diffusa ma, come dimostra questa storia, può essere molto pericoloso. Anche se esistono tinte specifiche per animali, infatti, i casi di allergie non sono rari.

Ultimo aggiornamento: 14:25

