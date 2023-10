Cimici da letto, come riconoscere le loro punture? Le macchie devono avere questa linea

Sabato 21 Ottobre 2023, 11:24

Le punture sulla pelle sono tra i primi segnali che il letto in cui si è dormito potrebbe essere infestato da cimici. Però non facile capire la differenza tra la puntura di cimici da letto e quella di un qualsiasi altro insetto. Come si fa allora a distinguerle? Identificare le cimici a partire dalle loro punture è difficile perché i nostri corpi reagiscono in modo molto diverso. All'inizio di un'infestazione da cimici da letto, la vittima potrebbe non essere abbastanza sensibile alle punture e potrebbe non sentire nessun prurito, confondendole con punture di altri insetti. Identificare le punture di cimici da letto richiede quindi un'attenta osservazione. Solitamente è molto improbabile che tali punture sveglino le vittime, come può invece accadere quando una zanzara ci ronza intorno nel cuore della notte. E, anche se possono colpire ogni parte del corpo, in generale tendono a preferire le zone in prossimità dei vasi sanguigni. Ma attraverso la posizione delle punture sulla pelle e l'orario notturno in cui possono essersi verificate, è possibile identificare i colpevoli: le punture delle cimici da letto tendono a comparire in fila, ad esempio su un braccio o su una gamba. Quasi sempre, infatti, si presentano in linee rette, diversamente da quelle delle zanzare, che tendono a comparire casualmente in un'area qualsiasi del corpo. Se ti sei svegliato trovando delle punture di insetti sul tuo corpo e sei preoccupato che possano essere state cimici da letto, osserva attentamente le macchie e poi agisci prontamente: contatta degli esperti in modo da sbarazzarti di loro nel modo più efficiente possibile.



