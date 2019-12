Sulle tavole del Natale il primo panettone al torpedino, pomodoro di Fondi

Arriva sulle tavole delle feste del Natale il primo panettone al Torpedino, pomodoro prodotto nella Piana di Fondi (Latina). Il dolce della ricorrenza, prodotto in edizione limitata (solo 150 esemplari) e dedicato alla città di Fondi, è realizzato, sulla base della ricetta del mastro fornaio Ferdinando Tammetta, con farina, uova, burro, lievito madre e pomodoro torpedino.



Alla realizzazione del prodotto dolciario ha partecipato il laboratorio Chocolart di Itri (Latina) al quale è stato affidato il compito di candire il mini-sanmarzano. Obiettivo del panettone al Torpedino è quella di farsi «interprete della storia di una terra antica e sapiente, crocevia di culture e tradizioni contadine che qui rivivono e prendono forma a sottolineare l'orgoglio e il forte senso di appartenenza ad una comunità coesa e identitaria che dal lavoro nei campi ha sempre tratto le sue maggiori economie».



A rendere invece vincente l'idea «il voler idealmente riunire il Nord e il Sud dell'Italia a tavola, mettendo insieme per la prima volta il dolce tipico meneghino con l'unico pomodoro a marchio del Lazio che meglio si presta ad essere declinato in ricette tradizionali e creative per valorizzare il grande patrimonio locale».

