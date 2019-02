A Sanremo prima gara di ricette con i fiori: la selezione entro il 15 febbraio, la finale il 5 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono quarantuno le ricette realizzate da altrettanti food-blogger italiani, in prevalenza donne, in gara a “Buon appetito, fiorellino”, il primo contest nazionale dedicato lla cucina con i fiori, la cui finale si terrà il 5 marzo a Villa Ormond di Sanremo.In questo caso, i fiori dovranno essere rigorosamente utilizzati come ingredienti dei piatti e non come semplice ornamento. Fino al 15 febbraio, la giuria dell'evento effettuerà una prima selezione, individuando le dieci migliori ricette delle quali, tuttavia, soltanto tre si contenderanno un posto nella finalissima, che si svolge a margine del primo “Festival della cucina con i fiori”.Sarà una giuria di chef e giornalisti enogastronomici a valutare le tre ricette, che si sfideranno in una prova dal vivo aperta al pubblico. A determinare il podio sarà una “mistery flower box”, una scatola con dei fiori a sorpresa all'interno, che i candidati dovranno utilizzare improvvisando una ricetta. L'evento è promosso da Aifb, Tre Civette sul comò foodblog, Crea Sanremo, Fondazione Villa Ormond di Sanremo, Ravera Bio, Associazione Ristoranti della Tavolozza e Zem Edizioni.