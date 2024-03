La pastiera napoletana tutto l'anno: in questa pasticceria romana non devi aspettare Pasqua!

Venerdì 22 Marzo 2024, 08:28

Tra i grandi classici come uovo e colomba, c’è un'altra prelibatezza pasquale che ha conquistato da tempo il cuore di Roma e di tutta Italia: la pastiera napoletana. Questa torta dolce, considerata una sorta di antenata della moderna cheesecake, si fa strada tra i due dolci tipici del periodo pasquale, venendo spesso preferita o comunque affiancata ad entrambi. Ma la pastiera non è solo un dolce pasquale, è una delizia che ormai si può gustare praticamente tutto l'anno, soprattutto quando si può trovare una versione autentica come quella offerta dalla pasticceria romana De Santis Santa Croce, dove viene preparata nella maniera più fedele possibile alla tradizione, con attenzione alla qualità e una ricercatezza unica degli ingredienti. Photo credits: @De Santis Santa Croce ; music by Korben MKdB



