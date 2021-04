Perché non unire «due amati piatti di pasta per un mashup ripieno di formaggio»? È questa l'ultima tragicomica "rivisitazione" della cucina italiana proveniente dagli Stati Uniti che ha dato vita alla Lasagna Mac & Cheese, ovvero una fusione tra il tradizionale piatto bolognese e la ricetta americana dei maccheroni al formaggio.

Perché non fondere queste due amate ricette? Si saranno chiesti con occhi pieni di entusiasmo i manager dell'azienda americana Stouffer's, in qualche esaltante meeting aziendale, convinti di aver avuto un'idea geniale di prodotto. Ma, dall'altra parte dell'oceano, i puristi della cucina made in Italy storcono il naso di fronte all'ennesima "innovazione" non richiesta di un piatto italiano, mentre aleggia ancora nell'aria lo spettro della Smoky Tomato Carbonara: la rivisitazione che nel febbraio scorso aveva scandalizzato i paladini della tradizionale cucina romana, costretti ad assistere all'aggiunta di pomodoro nella ricetta classica della carbonara. L'azzardo newyorkese era stato percepito da molti come uno scarabocchio di un Caravaggio o la realizzazione di un murale che imbratta le pareti del Colosseo.

Carbonara al pomodoro in Usa, Coldiretti: «Un inquietante tarocco della prestigiosa tradizione italiana»

Anche questa volta gli americani non sono stati da meno, andando a colpire lei, la regina delle cucine nostrane, la protagonista delle tavolate dominicali nonchè artefatto per eccellenza delle sapienti mani delle nonne d'Italia, la lasagna.

Dreams do come true! Say hello 😍 to Stouffer’s LasagnaMac: a cheesy, delicious combination of Stouffer’s Lasagna and Mac & Cheese.

Keep an eye out early summer 2021 for a chance to try it in an upcoming giveaway! pic.twitter.com/1vkblDc3NS

— Stouffer’s (@stouffers) April 20, 2021