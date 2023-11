Mercoledì 15 Novembre 2023, 08:32

Ecco una semplice ricetta per preparare una deliziosa marmellata di kiwi. Segui con attenzione tutte le indicazioni presenti sul video per avere una deliziosa marmellata di kiwi pronta per essere spalmata su pane, biscotti o utilizzata in varie ricette. Buon appetito!