Insalate in busta? Meglio evitare: tutto quello che dovresti sapere se la compri

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:48

L'insalata in busta è verdura cosiddetta di "quarta gamma". Questo vuol dire che è sbucciata, lavata, tagliata e confezionata. Si trova nel banco frigo ed è indiscutibilmente comoda basta conservarla in frigorifero e all'occorrenza aprire la busta e consumarne il contenuto. Non è però tutto oro quel che luccica e l'insalata in busta prevede anche degli svantaggi Innanzitutto bisogna rispettare la data di scadenza per evitare la proliferazione batterica. In generale è meglio preferire l'insalata fresca per diversi motivi: costa meno di quella in busta che perde rapidamente le vitamine e si conserva per periodi più brevi. L'imballaggio di quest'ultima, poi, pone non pochi problemi in termini ambientali, poiché viene confezionata in un sacchetto di plastica e inalcuni casi anche in una vaschetta. Foto: Shutterstock, 123rf Music: Korben

