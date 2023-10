Halloween, non buttate i semi di zucca: il consiglio degli esperti

Martedì 31 Ottobre 2023, 08:46

Halloween, tempo di zucche. Non solo di scherzi. E visto che l'alimentazione, e lo spreco, non sono un cosa su cui scherzare ecco un paio di consigli utili per mamme e papà dopo aver espresso le loro abilità artistiche a intagliare questo splendido dono della natura. Dopo aver intagliato la zucca per Halloween, infatti, è consigliabile non gettare i semi. Gli esperti raccomandano di sfruttarne i benefici: gli oli contenuti nei semi di zucca possono infatti aiutare a trattare la sindrome della vescica iperattiva, un problema che colpisce sia uomini che donne. Uno studio del 2019 ha evidenziato che l'olio naturale presente nei semi di zucca, ricco di fitosteroli 3 e altre sostanze, mostra promesse nel trattamento di questa condizione. I semi di zucca sono anche una buona fonte di ferro e magnesio, che è essenziale per il benessere di nervi, muscoli e ossa. Per gli uomini con ghiandola prostatica ingrossata, correlata a volte alla vescica iperattiva, gli estratti di semi di zucca possono fornire sollievo. Alcune ricerche suggeriscono che l'estratto di semi di zucca potrebbe beneficiare i pazienti con questa condizione. Mangiare i semi interi, anziché solo l'olio, fornisce ulteriori vantaggi in termini di fibre e altri nutrienti. Per utilizzare i semi, si possono separare dalla polpa mettendoli in una ciotola d'acqua, quindi asciugarli e arrostirli per renderli croccanti. Prostata ingrossata, l'obesità aumenta il rischio fino al 40% di ipertrofia benigna