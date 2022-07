Il ghiaccio rischia di sparire dagli scaffali dei supermercati, come la carta igienica nel 2020

Sabato 30 Luglio 2022, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Fa caldo, la richiesta aumenta e i produttori rischiano di alzare bandiera bianca. Sugli scaffali dei supermercati spagnoli comincia a farsi spazio nel settore dei cubetti di ghiaccio. Le scorte stanno diminuendo e i consumatori acquistano il prodotto con una sorprendente velocità. Come riportano i media spagnoli, l'estate peggiore in termini di caldo ha sciolto, almeno nei negozi, i cubetti di ghiaccio. La richiesta aumenta, le aziende alzano i prezzi ma la domanda continua a pressare i produttori che, sorprendentemente, temono di non riuscire a soddisfare la clientela.

Come la carta igienica nel 2020

Antonio Jaime, manager della "Fábricas del Hielo Norte" a Badajoz, nell'Estremadura, sta ricevendo molte telefonate da ristoranti e bar: «C'è bisogno di ghiaccio ma noi, e altre aziende, rischiamo di non gestire questa vicenda. Succederà come nella pandemia - dice ad epe.es - appena la gente saprà della carenza del prodotto inizierà a comprarlo sempre di più. Anche senza un motivo apparente, come successe con la carta igienica nel marzo 2020». Non è la prima volta che il ghiaccio è al centro di questi problemi di fornitura: «E' già accaduto nel 2004 ma con l'aumento del prezzo dell'elettricità le piccole aziende come la nostra, e ce ne sono tante, non hanno prodotto tutto il ghiaccio necessario». Sulle conseguenze Jaime non fa previsioni: «Dipenderà dall'intelligenza della clientela. Devono capire la situazione, alcuni soffriranno di più e altri di meno»