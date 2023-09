Frittata di uova? La ricetta (deliziosa) è sconsigliata per chi soffre di questa patologia: ecco cosa può succedere

Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:58

Le uova sono da sempre al centro di un dibattito nutrizionale, divise tra chi le venera come una fonte insostituibile di nutrienti e chi le teme a causa del loro elevato contenuto di colesterolo Quando si tratta di preparazioni più grasse e caloriche come le frittate, è necessario fare attenzione, soprattutto se si soffre di calcoli al fegato L'alto contenuto di lipidi in questi piatti può stimolare la contrazione della cistifellea, causando occasionalmente coliche dolorose Fortunatamente, recenti studi hanno dimostrato che un consumo moderato di uova non è generalmente associato a un aumento del rischio di malattie ad eccezione dei pazienti diabetici, che invece devono consumarle con moderazione C'è un altro aspetto importante da considerare: le uova contengono un elevato quantitativo di colesterolo, circa 200 mg peruovo, il che può superare ampiamente il fabbisogno giornaliero stimato intorno ai 300 milligrammi. Photo Credits: Shutterstock music by Korben

