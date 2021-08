Dormi poco? Passare la notte in bianco fa ingrassare: ecco quante calorie si prendono

Giovedì 19 Agosto 2021, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 11:02

Dormi poco soprattutto in estate? Il caldo e l’afa non ti danno tregua nemmeno nelle ore più buie della giornata? Le alte temperature sono tra le cause della cattiva qualità del sonno per molte persone. La brutta notizia è che le notti in bianco fanno prendere peso. Ebbene sì, dormire poco fa ingrassare. La conferma ora arriva dagli scienziati che non si spongono a questa affermazione ma addirittura hanno calcolato con precisione quante calorie in più si assumono passando notti insonni. Più o meno sarebbero 385, l'equivalente di un piattino di tiramisù o di 4 fette e mezzo di pane, un regalo extra per la bilancia ma senza neanche il piacere per il palato. Restare svegli è quindi un "peso" in tutti i sensi. A fare i conti ai centimentri del girovita è un team di ricercatori del King's College London, autore di uno studio pubblicato su "European Journal of Clinical Nutrition".

APPROFONDIMENTI FOCUS Disturbi del sonno e caldo ESTATE Caldo, la dieta per affrontarlo al meglio SCUSATE IL DISTURBO Apnee notturne: dietro al sonno difficile malesseri e patologie LA DIETA Dieta, dal dormire di più ai cibi che “sconfiggono...

Dormi poco? Ecco perché ingrassi

Per gli esperti l'attentato alla nostra forma perfetta ha una spiegazione: la mancanza di sonno spinge a mangiare di più durante il giorno, e in particolare ad abusare di cibi più grassi e proteine. E gli esperti aggiungono anche che chi dorme poco trascorre più tempo in piedi, ma questo non implica una maggiore attività fisica rispetto a chi riposa per una notte intera. Il sospetto degli scienziati è che il troppo poco sonno influenzi gli ormoni, spingendo le persone ad aver bisogno di mangiare di più per sentirsi sazie. E tutto ciò porta inevitabilmente a un aumento di peso.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> COME ELIMINARE SUBITO 300 CALORIE, TUTTI I TRUCCHI DA APPLICARE A TAVOLA