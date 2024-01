Dieta reset dopo Natale, 7 giorni per ripulire il corpo dalle abbuffate delle feste

Martedì 2 Gennaio 2024, 09:06

Dopo le feste di Natale e Capodanno, il corpo ha la necessità di "resettare" in risposta agli eccessi delle festività. Una dieta squilibrata, lo stress e altri fattori possono infatti alterare il normale funzionamento del nostro organismo. Come fare allora per ripristinare le buone abitudini, la digestione e preservare il microbiota intestinale? Secondo alcuni esperti, una fase di detox a tavola potrebbe essere un toccasana per mente e corpo. Una settimana di reset dopo le feste Alcuni nutrizionisti suggeriscono un menu basato su verdure di stagione, riso e limitate proteine animali. Basterebbe circa una settimana, in cui si eliminano anche sale e caffè, sostituendoli con spezie mediterranee e tisane benefiche per il fegato. Consigliata anche l'introduzione di porzioni di verdura amara seguite da frutta prima dei pasti principali, e diverse combinazioni come insalate di finocchi, arance e melograno o radicchio con fette di pera. Ottime anche le alternative senza glutine come riso rosso, orzo, quinoa e miglio, le zuppe calde e le creme di legumi. Infine, secondo diversi esperti, la cannella è una preziosa alleata per ridurre l'infiammazione, e può essere utilizzata nelle preparazioni come spolverata su frutta o nell'aggiunta al dessert, come la mela cotta, per benefici digestivi e calmanti. Il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l'autore, la redazione e l'editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un'attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista. Photo Credits: Shutterstock - Music by Korben



