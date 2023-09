Dopo 40 anni chiude la pasticceria più economica di Roma

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:15

"Pensavamo di avere più tempo...": dopo 40 anni di attività, chiude la pasticceria più economica di Roma. A Prati, una delle zone più prestigiose di Roma, c'era un angolo di dolcezza che ha deliziato i palati dei residenti e dei visitatori per ben 40 anni. Una delle caratteristiche che rendeva Dolce Maniera così speciale era il suo impegno a offrire prelibatezze a prezzi accessibili. Era il rifugio perfetto per giovani in cerca di uno spuntino dopo una serata fuori. Tuttavia, è arrivata la notizia amara della chiusura di questo punto di riferimento della città. “Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo… ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione." Nel messaggio di addio, hanno invitato i loro clienti a mantenerli nel cuore e nella memoria, offrendo la possibilità di rimanere in contatto. Photo: Shutterstock Music: Korben

