Dieta, ecco cosa mangiare per rallentare i segni dell'invecchiamento

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:15

Siamo quello che mangiamo: è per questo che scegliere alcuni tipi di alimenti piuttosto che altri è fondamentale per determinare le condizioni del nostro corpo. Una regola che, secondo gli esperti, non vale soltanto per la forma fisica. Vedersi bene e in salute, infatti, ha a che fare con il peso, ma anche con tutte quelle caratteristiche tipiche del passare del tempo. Segnali di invecchiamento, insomma.

Dieta, ecco gli alimenti amici

Alcuni cibi, per fortuna, vengono in nostro aiuto e bisognerebbe integrarli nella nostra dieta. Certi alimenti hanno infatti un potere straordinario su di noi: contengono delle piccole molecole che sono in grado di arrivare al nucleo delle nostre cellule e "dialogare" con il DNA, inibendo così i geni dell'invecchiamento e stimolando quelli della longevità. Lo spiega chiaramente in questo video la nutrizionista Lucilla Titta. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.