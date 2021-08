Dieta last minute, ecco cosa mangiare per perdere 5 kg in 3 giorni: in forma per Ferragosto

Lunedì 9 Agosto 2021, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 14:12

Con Ferragosto alle porte le voglia di presentarsi in forma almeno sulla foto del 15 Agosto (photoshop a parte) accompagna tutti. Quello che possiamo fare se siamo arrivati a questo 9 del mese con una linea non proprio degna di quel bikini che ormai abbiamo comprato l'unico rimedio è perdere velocemente 5 kg. Ma è possibile? Una settimana sarebbe il periodo necessario (e anche massimo) per questa dieta, ma anche 3 giorni sono sufficienti. 5 kg in 3/7 giorni. Sì, si può. Questa la promessa, sempre mantenuta, della Dieta delle Uova Sode. Provare per credere. Amata dalle star, Nicole Kidman l'ha seguita per prepararsi alle riprese del film Ritorno a Cold Mountain: la Dieta dell’Uovo Sodo è un modo perfetto per tornare in forma in ogni periodo dell’anno in realtà. L’uovo ha infatti dei valori nutrizionali ottimi ed è un alimento molto versatile in cucina. In questo ambito è stato comprovato come alimentarsi con uova bollite possa aiutare a perdere un considerevole quantitativo di chili in eccesso. Merito del potere saziante che esso possiede, e dell’elevato contenuto di grassi buoni e di proteine. Inoltre si tratta di un alimento fortemente ipocalorico, con un contenuto medio di sole 70 kcal. Le uova sode sono inoltre un alimento ricco di proprietà: aiutano in caso di malattie cardiovascolari in quanto contengono molti acidi grassi, hanno effetti positivi sul sistema nervoso grazie alle vitamine del gruppo B e alla colina. Sono inoltre ricche di vitamina D, quindi aiutano il sistema scheletrico. Grazie agli aminoacidi solforati, riducono la caduta dei capelli. Soprattutto l’albume delle uova contiene proteine di alto valore biologico.

APPROFONDIMENTI FOTOGALLERY Dieta, le mandorle non fanno ingrassare ALIMENTAZIONE Mango, il supereroe della dieta: 20 vitamine e minerali CIBO Dieta e frutti rossi, tutto ciò che c'è da... L'INTERVISTA Eleonora Buratto, soprano in viaggio: «Cinque debutti in... SALUTE Geppi Gucciari e la dieta che ha trasformato la conduttrice sarda SLOW FOOD Dieta, il modo (scientifico) per non ingrassare in vacanza:... ALIMENTAZIONE Gamberi, succhi le teste o le riutilizzi per fare il sugo?... ALIMENTAZIONE Dieta, questo è l’orario giusto per mangiare... I CONSIGLI Dieta idrica, basta 1 giorno a settimana per riattivare il...

The Hard Boiled Egg Diet 2 Week Plan InfoGraphic… https://t.co/pFhslj5LHv pic.twitter.com/TBvJw6qzAf — Get Slim Today (@GetSlim2day) October 1, 2017

La dieta delle Uova Sode, cosa è?

La dieta delle uova consiste nel mangiare uova sode a colazione, pranzo e cena of course, alternandole però con alimenti proteici come carne e pesce. Questa dieta è l'ideale per chi non deve perdere troppi chili tutti insieme. Il consiglio dei medici rimane quello, una vota terminata la dieta, di non tornare a uno stile d'alimentazione malsano. L'effetto yo-yo è il vero danno per il nostro metabolismo, questo lo dicono sempre tutti, è ora di crederci.

La Dieta Dell'Uovo Sodo ha una durata che varia da 3 a 7 giorni, a propria discrezione. È una dieta chetogenica iperproteica, quindi povera di carboidrati (praticamente 0) e ricca di proteine. Gli esperti che hanno messo a punto questa dieta delle uova sanno che non tutti possono perdere 5 chili in una settimana. Nel dettaglio la dieta delle uova sode sarebbe maggiormente adatta alle persone che già seguono uno stile di vita sano o a chi ha deciso di voltare pagina e lasciare la macchina al parcheggio del fast food e riattivare il metabolismo per la strada del benessere. Prima di entrare nel dettaglio di questa dieta bisogna sottolineare che la Dieta dell'Uovo Sodo trattandosi di un regime che si basa solo, anzi principalmente, sul consumo di un alimento non è adatta a tutti. Anzi questa dieta è sconsigliata a chi soffre di problemi al fegato o alla cistifellea, ai diabetici (aumenta il rischio di ictus o infarto anche col consumo di 1-2 uova a settimana) e a chi soffre di iperlipidemia grave.

Dieta, il modo (scientifico) per non ingrassare in vacanza: bastano 30 secondi

Raccomandazioni fatte, ora passiamo alle indicazioni per mettere in pratica questa dieta.

Ecco la Dieta delle Uova Sode

Colazione: 2 uova sode + 1 arancia, 1 tazza di tè o caffè senza zucchero.

Alternative: 2 uova sode + 1 fetta di pane integrale tostato + 1 pomodoro arrostito; 1 uovo sodo + 1 frutto o succo di pompelmo; 2 uova sode o in camicia + 1 fetta di pane integrale tostato; 2 uova strapazzate + 1 pomodoro.

Pranzo: 2 uova sode + insalata mista (ingredienti: lattuga, sedano, cetriolo e pomodoro con olio e aceto di mele) + 1 tazza di caffè/tè senza zucchero.

Alternative: Frutta a scelta fino a sazietà; Bistecca alla griglia + insalata mista (ingredienti: lattuga, sedano, cetriolo e pomodoro con olio e aceto di mele); Pollo arrosto senza pelle + 2 pomodori; 2 costolette di agnello/petto di pollo alla griglia + insalata di cetrioli o sedano (con olio e aceto di mele); 2 uova sode + insalata mista (ingredienti: lattuga, sedano, cetriolo e pomodoro senza olio e aceto di mele); 2 uova sode + cavolfiore lesso senza olio + formaggio fresco + 1 fetta di pane integrale; pesce lesso o grigliato senza olio (sì al condimento con limone) + 1 fetta di pane; 2 uova in camicia + 2 pomodori; Bistecca ai ferri/petto di pollo + insalata di pomodori (senza olio) + 1 arancia; Pollo arrosto (senza pelle) + 3 carote lesse; 2 uova in camicia o sode + spinaci in padella;

Cena: 2 uova sode + insalata di spinaci freschi e pomodori (con olio e aceto di mele).

Alternative: 2 uova sode + insalata mista + 1 pompelmo; 2 uova sode + 1 arancia; Carne ai ferri o alla griglia + insalata; 2 uova sode + insalata di spinaci freschi e pomodori (con olio e aceto di mele); 2 uova sode + insalata di pomodoro (con aceto di mele); 2 costolette di agnello alla griglia + insalata di sedano e cetrioli; Pesce fresco o in scatola + insalata mista; Macedonia di frutta di stagione fino a sazietà; Pollo arrosto + insalata di carote e cavolo; Pollo arrosto senza pelle + insalata di pomodori senza olio + 1 arancia; Carne arrosto + insalata.

Dieta, la ricetta che salva il cuore: vietati a cena gli zuccheri e l'eccesso di proteine animali