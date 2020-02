“Ciak and Wine”, tra film e degustazioni a Firenze il vino incontra il cinema e l'architettura

Il vino incontra il cinema e l'architettura. Un ricco programma di eventi sarà ospitato a Firenze in due tappe: BuyWine (7-8 febbraio) e PrimaAnteprima (15 febbraio) con la rassegna cinematografica

Ciak and Wine

al Cinema La Compagnia e il convegno

L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo

all'Auditorium di Sant' Apollonia. Nei giorni a cavallo tra la prima e la seconda manifestazione - entrambe promosse dalla Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze - il pubblico potrà avvicinarsi al mondo del vino da un punto di vista originale. Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio arriva, infatti, Ciak & Wine, la prima edizione della rassegna dedicata al vino. Sette proiezioni a ingresso libero al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), intervallate da degustazione a cura dei sommelier Fisar dei vini dei Consorzi: Carmignano, Vino Chianti, Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano, Vino Vernaccia di San Gimignano (tutti i giorni dalle 20 alle 21 degustazioni con prenotazione obbligatoria via mail a info cinemalacompagnia.it).



Tra i film proposti sabato 8 il documentario «Resistenza Naturale» di Jonathan Nossiter, viaggio tra i vignaioli italiani indipendenti (ore 19), «Vinum, Insulae», cortometraggio di Stefano Muti, alla presenza del regista e del protagonista, il viticoltore elbano Antonio Arrighi, sulla produzione del cosiddetto «vino marino» Nesos, con l'uva immersa in mare come facevano gli antichi greci (ore 21). Segue la commedia americana «Sideways - In viaggio con Jack». Domenica 9 alle 19 si riparte da «Rupi del vino», documentario di Ermanno Olmi sulla viticoltura eroica in Valtellina. A seguire la commedia «Finché c'è prosecco c'è speranza», di Antonio Padovan.



Lunedì 10 alle 18.30 focus sul fenomeno Bordeaux e sull'incredibile ascesa dei prezzi sul mercato internazionale con il documentario «Red Obsession» di David Roach, Warwick Ross (Australia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong. A seguire «Ritorno in Borgogna», di Cédric Klapisch (Francia) in lingua originale con sottotitoli alle 21. Venerdì 14 sarà la volta di un excursus tra vino e architettura che parte dall'Europa per arrivare tra le cantine di design. Di questo parlerà il convegno: «L'architettura del vino nell'era dell'enoturismo

che si terrà alle 10 presso l'auditorium di Sant'Apollonia (via San Gallo 25, Firenze).

