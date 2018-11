Segni di violenza sessuale e bruciature di sigaretta: sotto accusa ex marito

Ultimo aggiornamento: 10:27

L’avrebbe violentata per un’intera notte e poi picchiata fino a romperle una costola che le ha bucato un polmone. Un amore davvero perverso, se anche così lo si può definire, perché lui, un 40enne residente a Pineto con un foglio di via da Teramo per un precedente con la sua ex moglie, continua a sostenere di amare quella donna a cui ha fatto tutto questo. Adesso, intanto, è stato dichiarato capace di intendere e di volere al momento del fatto, quindi imputabile, dopo l’incidente probatorio chiesto dalla Procura. E’ stato, infatti, il pm titolare del fascicolo, Enrica Medori, a volere l’accertamento peritale con la formula dell’incidente probatorio per poter cristallizzare la prova alla luce di una precedente assoluzione del 40enne per difetto di imputabilità.A quanto pare l’uomo era pienamente capace di intendere e di volere quando, secondo la tesi dell’accusa, sarebbe arrivato ad abusare sessualmente della donna con la quale conviveva, segnando il suo corpo con i mozziconi ancora accesi della sigaretta. Una storia che ancora una volta punta i riflettori sulla violenza contro le donne. A far scattare le indagini è stata la segnalazione da parte dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Atri dove lei è arrivata lo scorso aprile con una costola fratturata e un polmone perforato. A provocare quelle lesioni erano state le botte del compagno e i medici lo avevano subito capito. La notte precedente, infatti, il quarantenne l’avrebbe picchiata più volte, costringendola a subire diversi rapporti sessuali contro la sua volontà, tutto sotto la minaccia di morte. A raccontare come si sarebbe svolta quella tremenda sera è stata la stessa vittima. Agli inquirenti la donna ha raccontato anche altri episodi di maltrattamenti familiari. Dopo averla violentata e picchiata barbaramente, entrambi hanno finito la serata con dei calmanti. E’ stata la mattina seguente che lei è riuscita ad allontanarsi da quella casa quando lui è uscito per andare a compare altri alcoolici. La luce del giorno le è servita per scappare e raggiungere di nascosto l’ospedale di Atri. Attualmente lui è ancora rinchiuso in carcere, dopo un’ordinanza di custodia cautelare firmarla dal gip Roberto Veneziano. Ora rischia di finire a processo non appena si chiuderanno le indagini.